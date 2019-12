Kortenberg wil komende 5 jaar voor 55 miljoen euro investeren Nieuw sportcomplex - administratief centrum herbekeken – maatregelen tegen sluipverkeer Robby Dierickx

03 december 2019

14u47 1 Kortenberg 55 miljoen euro: zoveel wil het Kortenbergse schepencollege de komende vijf jaar investeren. Dat blijkt uit het meerjarenplan. Er komt onder meer een nieuw sportcomplex, het sluipverkeer wordt aangepakt, twee dorpscentra worden vernieuwd en er wordt ingezet op betaalbaar wonen. Echter, volgens de oppositie heeft het lijvig document geen resultaatsverbintenis. Burgemeester Alexandra Thienpont weerlegt.

In de zomer lanceerde het Kortenbergse schepencollege – bestaande uit CD&V en Open Vld - de ‘Kijk-op-Kortenberg’-enquête. De meerderheid liet weten haar meerjarenplan deels te zullen baseren op de resultaten van die rondvraag bij de inwoners. “Op het vlak van betaalbaarheid van woningen, mobiliteit en verkeersleefbaarheid, netheid, veiligheid en de aantrekkelijkheid van woonkernen steken we volgens onze inwoners best een tandje bij”, laat burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) weten. “En daar hebben we in ons meerjarenplan dan ook duidelijk rekening mee gehouden. Zo starten we volgend jaar met de bouw van ruim honderd betaalbare woningen in het project Kortenberg West.”

Sluipverkeer

Daarnaast zoekt het schepencollege een oplossing voor de aanhoudende problematiek van het sluipverkeer. In januari start een mobiliteitsstudie in Erps-Kwerps waaruit zal moeten blijken welke ingrepen er nodig zijn. “Of er opnieuw ANPR-camera’s komen om het sluipverkeer te weren, is nog niet duidelijk”, aldus nog Thienpont. “We zoeken naar een oplossing voor alle deelgemeenten.”

Of er opnieuw ANPR-camera’s komen om het sluipverkeer te weren, is nog niet duidelijk. We zoeken in ieder geval naar een oplossing voor alle deelgemeenten. Burgemeester Alexandra Thienpont

Voorts bouwt het gemeentebestuur de komende vijf jaar een nieuw sportcomplex waar onder meer petanque, gevechtssporten, tennis en turnen onderdak zullen krijgen. Waar dat complex zal komen, wordt nog onderzocht. Volgens Thienpont komen twee locaties in aanmerking. De Minneveldstraat – die in het verleden een optie was – hoort daar niet bij. Andere blikvangers: de renovatie van de sporthal van Erps-Kwerps, een groene verfraaiing van de dorpskernen van Meerbeek en Erps-Kwerps, een opwaardering van de bib (die overigens niet verhuist naar de kerk), twintig kilometer extra fietsinfrastructuur en een speel- en beweeglandschap voor jong en oud.

“Tot slot wordt ook de site rond het administratief centrum herbekeken”, aldus nog Thienpont. “Zo bekijken we de mogelijkheid om het Welzijnshuis, het Huis van het Kind en seniorenwoningen in het gebouw van Belgostock op de Leuvensesteenweg onder te brengen. Op een perceel in de Sint-Catharinastraat onderzoeken we de mogelijkheid om nood- en opvangwoningen te bouwen.”

Budgetten ontoereikend

De oppositiepartijen zijn allerminst enthousiast over het meerjarenplan. “Dit is geen plan”, klinkt het bij N-VA. “Het lijvig document is hooguit een intentieverklaring zonder resultaatsverbintenis. Het document staat bol van uit te voeren evaluaties, onderzoeken en metingen. Helaas zijn de budgetten die hiervoor worden uitgetrokken vaak ontoereikend en de eventueel eruit voortvloeiende acties werden al helemaal niet in rekening gebracht. De gemeente houdt onvoldoende rekening met de inwonersenquête. Zo wordt een stevig accent gelegd op landbouw, kansarmoede en leefloners terwijl de cijfers voor de gemeente Kortenberg in deze domeinen verwaarloosbaar zijn.”

Er wordt een stevig accent gelegd op landbouw, kansarmoede en leefloners terwijl de cijfers voor de gemeente Kortenberg in deze domeinen verwaarloosbaar zijn Oppositiepartij N-VA

Marinus Van Greuningen van KNV vindt eveneens dat er te weinig concrete plannen in het meerjarenplan staan. “Het staat vol met ‘nog in te vullen’, ‘nog te bestuderen’ en ‘nog een adviesbureau in te huren’. Op gebied van milieu, participatiebeleid en mobiliteit staan er veel slogans in, maar weinig concrete beleidspunten.”

Burgemeester Thienpont weerlegt de kritiek. “We gaan de komende vijf jaar 55 miljoen euro investeren. Dat is 20 miljoen meer dan de vorige legislatuur. Maar we willen niet zomaar wat losse cijfers in het meerjarenplan zetten. Daarom komen er eerst de onderzoeken en pas nadien de budgetten. We hebben namelijk een grote pot om uit te putten.”