Kortenberg vraagt D’Ieteren om aantal ontslagen tot strikt minimum te beperken Robby Dierickx

05 juni 2020

15u29 0 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg heeft de directie van D’Ieteren gevraagd om het aantal aangekondigde ontslagen tot een minimum te beperken. Eerder deze week maakte D’Ieteren bekend dat er 211 banen op de helling staan. Zo zouden onder meer de Contact Centers in Erps-Kwerps moeten sluiten.

“We hebben D’Ieteren een brief gestuurd met de vraag zo weinig mogelijk naakte ontslagen door te voeren”, laat het schepencollege via een persmededeling weten. “Daarnaast rekenen we erop dat het bedrijf voldoende sociale begeleiding zal aanbieden binnen dit proces.”

“Indien er bovenop de coronacrisis, die al een grote impact heeft gehad op het welzijn van alle burgers, Kortenbergse inwoners hun baan zouden verliezen als gevolg van het door D’Ieteren Auto geplande transformatieproject, willen we als schepencollege te allen tijde de vinger aan de pols houden met betrekking tot het welzijn van onze inwoners.”