Kortenberg Folk verspreid over twee dagen door coronamaatregelen Robby Dierickx

12 augustus 2020

10u11 0 Kortenberg Nu er door de verscherpte coronamaatregelen slechts 200 mensen aanwezig mogen zijn op een evenement in open lucht, verspreidt het schepencollege van Kortenberg het evenement Kortenberg Folk over twee avonden. Zo staan er zowel op vrijdag 28 als op zaterdag 29 augustus artiesten op het podium in de tuin van de pastorij van Meerbeek.

Aanvankelijk zouden vanaf 1 augustus 800 mensen aanwezig mogen zijn op evenementen die buiten plaatsvinden, maar doordat het aantal coronabesmettingen al enkele weken in stijgende lijn is, werd dat aantal teruggeschroefd naar 200. Een domper voor heel wat evenementen die gepland stonden. Zo ook voor Kortenberg Folk, eind augustus in de tuin van de pastorij van Meerbeek. Die muziekavond moet daardoor verspreid worden over twee avonden.

Op vrijdag 28 augustus staan Renée en Douglas Firs op het podium, terwijl Meskerem Rees en Steven De bruyn & Jasper Hautekiet een dag later naar Meerbeek afzakken. Op beide avonden starten de optredens om 20 uur. Inschrijven kan via hier, is kosteloos en gebeurt per bubbel.