Kortenberg enige gemeente in Leuvense regio die alarmdrempel overschrijdt Robby Dierickx

07 augustus 2020

10u49 12 Kortenberg Met vijf coronabesmettingen op iets meer dan 20.000 inwoners is Kortenberg de enige gemeente in onze regio die de alarmdrempel overschrijdt. Omgerekend naar 100.000 inwoners klokt Kortenberg op 25 besmette inwoners af, terwijl de alarmdrempel die Sciensano hanteert op 20 ligt.

De voorbije dagen bleef Kortenberg nog net onder de alarmdrempel, maar vrijdagochtend bleek uit de nieuwe cijfers van Sciensano dat in de gemeente de laatste zeven dagen vijf besmettingen vastgesteld werden. Daardoor overschrijdt de gemeente met 25 besmettingen per 100.000 inwoners de alarmdrempel van 20. Eerder deze week werd nog een kleuterkamp stilgelegd in deelgemeente Everberg, nadat een ouder positief getest had op het coronavirus, waarna burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) liet weten dat er extra gesensibiliseerd zou worden.

Voorts komt ook Huldenberg stilaan in de ‘gevarenzone’, want met twee extra positieve gevallen in de voorbije zeven dagen telt de gemeente 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarnaast nadert de Kortenbergse buurgemeente Kampenhout met twee positieve gevallen, wat overeenkomt met 17 besmettingen per 100.000 inwoners, ook de alarmdrempel. In Lubbeek gaat het om 14 besmettingen per 100.000 inwoners. Leuven klokte vrijdagochtend op 12 besmettingen per 100.000 inwoners af.