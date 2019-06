Korneel en Els vonden 17-jarige jogster halfnaakt, bebloed en vol modder: “Ze bleef maar herhalen dat een man met een mes haar had aangevallen” Andreas De Prycker

18 juni 2019

21u07 0 Kortenberg Korneel Lenaerts (32) en Els Frett (28) uit Kampenhout schrokken zich zondagavond een hoedje toen ze omstreeks 23.10 uur uit het bos de halfnaakte, bebloede en modderige Eliska (17) tegen het lijf liepen. Wat zij dan te horen kregen, hadden ze nooit voor mogelijk gehouden.

“Wij waren zondagavond terug op weg naar huis nadat we naar de film waren geweest. Plots zagen we vlak bij de Lelieboomstraat in Erps-Kwerps een meisje in het midden van de straat lopen. Een echt horrorbeeld was het: haar kleren waren gescheurd en ze riep de hele tijd om hulp. Ze bleef maar herhalen dat een man met een mes haar had aangevallen. De man had haar verschillende keren gestoken en een stuk van haar haar afgeknipt. Wij wisten niet waar die man was, dus waren wel echt op onze hoede voor mocht hij terugkomen”, vertelt het koppel.

De man had haar verschillende keren gestoken en een stuk van haar haar afgeknipt. Wij wisten niet waar die man was, dus waren wel echt op onze hoede voor mocht hij terugkomen Korneel en Els

“Ik bood haar een dekentje aan en bleef haar zeggen dat ze veilig was”, getuigt Els. Ondertussen belde Korneel naar de politie. “Toen bleek dat Eliska erg veel gemiste oproepen had van ongeruste familieleden. Ze zei tegen ons dat ze wist dat ze haar zochten, maar dat ze niet kon opnemen omdat haar handen te veel tintelden en dat ze op die manier haar gsm niet uit haar zakje kreeg. Ik belde de politie en zij legden onmiddellijk de link met de eerdere telefoontjes van de familie”, zegt Korneel.

Voor eeuwig op netvlies

De politie probeerde nog met man en macht om de dader te vinden, maar dat leverde geen resultaat op. “Die man moet zo snel mogelijk gevonden worden. Dit mag nergens gebeuren, maar je verwacht dit toch zeker niet in een gemeente als Erps-Kwerps”, menen Els en Korneel. “Ik heb zondagnacht zelfs niet kunnen slapen. Dat beeld van haar staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand”, bekent Els.

Eliska kon aan de greep van de man ontsnappen toen hij even zijn greep loste. “Hij viel mij aan langs achter en duwde mij op de grond, in de modder. Toen hij mij op mijn rug draaide, zag ik dat hij een keukenmes bij had. Hij begon mijn kledij open te snijden en sneed ook in mijn schouder en mijn buik. Maar op een bepaald moment loste hij even zijn greep. Ik kon mijn arm loswrikken en duwde mijn duim in zijn rechteroog en gaf hem een elleboogstoot in zijn kruis. Hij begon te roepen van de pijn en liep vervolgens weg”, zo getuigt Eliska. Daarna was ze even buiten westen, maar uiteindelijk kon ze toch naar de Lelieboomgaardenstraat lopen, recht in de handen van Els en Korneel.

Ze heeft gevochten voor haar leven en wij zijn fier op haar doorzettingsvermogen. Eliska is een ongelooflijk sterke madam. Dit verhaal had een heel andere afloop kunnen kennen en daar mogen wij zelfs niet aan denken Els en Korneel

“Ze heeft gevochten voor haar leven en wij zijn fier op haar doorzettingsvermogen. Eliska is een ongelooflijk sterke madam. Dit verhaal had een heel andere afloop kunnen kennen en daar mogen wij zelfs niet aan denken”, besluiten redders Els en Korneel.