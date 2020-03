Koffiehuis PEP annuleert actie waarbij klanten voor fictieve koffie betalen tijdens gedwongen sluiting door coronavirus Robby Dierickx

13 maart 2020

14u18 24 Kortenberg Door de strengere coronamaatregelen overwoog koffiehuis PEP in Kortenberg de komende weken fictieve koffies aan te bieden door klanten via een QR-code aan de voordeur de mogelijkheid te bieden om een gift te doen, maar uitbaatster Loes Deraedemaeker stapt nu af van dat idee. “Het lijkt me best om na de sluiting geen donaties meer te ontvangen.

Om de komende drie weken niet volledig zonder inkomsten te vallen, liet Loes vrijdagochtend weten dat ze een ludieke, maar noodzakelijke actie wilde starten. “Aan de voordeur hang ik vanavond een QR-code. Kan je het bedrag voor de koffie die we je graag geschonken hadden wel missen en gun je ons die inkomsten, dan kan je de code scannen en een bedrag naar keuze invullen”, aldus de uitbaatster. “Eigenlijk ligt dit wat in de lijn van ons project ‘uitgestelde koffie’, waarbij mensen sinds midden vorig jaar één koffie krijgen maar wel voor twee koffies betalen. Die tweede koffie schenken we nadien aan iemand die het minder breed heeft. Nu hebben wij jammer genoeg zelf nood aan die ‘uitgestelde koffies’. Niet om onszelf loon uit te betalen, maar wel om de vaste kosten te dekken.”

Actie geannuleerd

Maar vrijdagavond na sluitingstijd kwam Loes Deraedemaeker terug op dat plan. “We annuleren de actie definitief”, klinkt het. “We willen niet het risico lopen overheidssteun (de regering belooft een overbruggingsbudget van 4.000 euro voor horecazaken die de deuren moeten sluiten, red.) mis te lopen. De situatie is gedurende de dag zo veranderd en we zijn opgelucht dat de overheidssteun er gaat komen. We bedanken wel iedereen die ons nu al een duwtje in de rug heeft gegeven. Zo kunnen we al belangrijke vaste kosten opvangen in afwachting van de heropening.”

Graag jaar zonder maart

Opvallend: het is al de tweede keer in vier jaar tijd dat Loes in de maand maart met een grote tegenslag te maken krijgt. Vier jaar geleden was ze als politieagente op Zaventem nauw betrokken bij de terroristische aanslagen op Brussels Airport. Na die dramatische dag bleef ze doorwerken, maar korte tijd later zat ze vier maanden thuis met een posttraumatisch stresssyndroom. Nadat ze beslist had dat ze niet meer wilde terugkeren naar de luchthaven opende ze begin april 2018 koffiehuis PEP. Maar dat moet ze nu dus noodgedwongen voor minstens drie weken sluiten. “Geef mij volgend jaar maar een jaar zonder de maand maart”, klinkt het. “Twee keer in vier jaar tijd een grote tegenslag in dezelfde maand: ik heb er amper van geslapen. Het is stilaan welletjes geweest…”