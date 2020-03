Koffie betalen, maar niet krijgen: koffiehuis PEP hoopt hulp te krijgen van klanten om sluiting van drie weken te overbruggen Uitbaatster Loes benadrukt dat initiatief enkel geldt om uit kosten te geraken Robby Dierickx

13 maart 2020

14u18 4 Kortenberg Door de strengere coronamaatregelen zal koffiehuis PEP in Kortenberg de komende drie weken geen koffie kunnen schenken, maar toch kunnen klanten er tot en met 3 april via een QR-code aan de deur voor een koffie betalen. Uitbaatster Loes Deraedemaeker hoopt dankzij de gulheid van haar klanten de verplichte sluiting te kunnen overbruggen. “Het geld wordt enkel gebruikt om onze kosten te dekken.”

Vrijdagochtend was het nog gezellig druk in koffiehuis PEP langs de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg, maar de komende drie weken moet Loes Deraedemaeker haar horecazaak – net als alle andere cafés en restaurants – noodgedwongen sluiten. Een maatregel van de federale overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. “Een beslissing die ik zeker begrijp, maar die ons uiteraard bijzonder hard treft”, aldus Loes Deraedemaeker. “Ik opende de zaak net geen twee jaar geleden, dus een buffer heb ik nog niet kunnen opbouwen. Drie weken zonder inkomsten is dan ook een ramp voor kleine zelfstandigen, want de vaste kosten krijgen we wel nog steeds op ons bord geschoteld.”

‘Steun Corona’

Om de komende drie weken niet volledig zonder inkomsten te vallen, lanceert Loes een ludieke, maar noodzakelijke actie. “Aan de voordeur hang ik een QR-code. Kan je het bedrag voor de koffie die we je graag geschonken hadden wel missen en gun je ons die inkomsten, dan kan je de code scannen en een bedrag naar keuze invullen”, legt de uitbaatster uit. “Door er de mededeling ‘Steun Corona’ bij te zetten, weet ik wie er om die reden geld gestort heeft. Mensen die een bijdrage willen schenken, maar die niet met payconiq werken, kunnen me via Facebook contacteren zodat ik hen kan uitleggen hoe ze me kunnen steunen. Eigenlijk ligt dit wat in de lijn van ons project ‘uitgestelde koffie’, waarbij mensen sinds midden vorig jaar één koffie krijgen maar wel voor twee koffies betalen. Die tweede koffie schenken we nadien aan iemand die het minder breed heeft. Nu hebben wij jammer genoeg zelf nood aan die ‘uitgestelde koffies’.”

Goodwill

Loes Deraedemaeker benadrukt dat het initiatief er niet komt om zichzelf de komende weken loon uit te betalen, maar wel om uit de vaste kosten te geraken. “Via de overheid hebben we ook wel recht op een overbruggingsbudget tijdens de verplichte sluiting, maar dat bedrag zal nooit voldoende zijn om onder meer de sociale lasten, elektriciteit, huur en Sabam te betalen. Daarom rekenen we op de goodwill van onze klanten. We hebben de deuren dan wel nog niet gesloten en de QR-code hangt nog niet aan de voordeur, maar nu al komen er heel wat donaties binnen. De fooipot geraakt ook sneller dan normaal gevuld (lacht).”

Graag jaar zonder maart

Opvallend: het is al de tweede keer in vier jaar tijd dat Loes in de maand maart met een grote tegenslag te maken krijgt. Vier jaar geleden was ze als politieagente op Zaventem nauw betrokken bij de terroristische aanslagen op Brussels Airport. Na die dramatische dag bleef ze doorwerken, maar korte tijd later zat ze vier maanden thuis met een posttraumatisch stresssyndroom. Nadat ze beslist had dat ze niet meer wilde terugkeren naar de luchthaven opende ze begin april 2018 koffiehuis PEP. Maar dat moet ze nu dus noodgedwongen voor minstens drie weken sluiten. “Geef mij volgend jaar maar een jaar zonder de maand maart”, klinkt het. “Twee keer in vier jaar tijd een grote tegenslag in dezelfde maand: ik heb er amper van geslapen. Het is stilaan welletjes geweest…”