Klunzige dieven vluchten na mislukte inbraakpoging ADPW

21 mei 2019

10u16 0

In de Vangramberenstraat in Erps-Kwerps hebben onbekenden geprobeerd om in te breken in een woning. Eerst probeerden de daders om de voordeur te forceren. Dat lukte niet, waarna ze het probeerden via het raam. Ook dat lukte niet, aangezien het glas stuk sprong. Daarop namen de klunzige dieven de benen.