Kleuterstage al na één dag stilgelegd nadat ouder positief test op coronavirus Robby Dierickx

03 augustus 2020

17u18 0 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg heeft maandag beslist om het kleuterkamp ‘Abracazebra’ voor de rest van de week stil te leggen nadat een ouder van een deelnemend kleutertje positief testte op het coronavirus.

Het gemeentebestuur laat weten geen risico te willen nemen en legt het kleuterkampje, dat normaal gezien tot en met vrijdag zou duren in gemeenteschool De Negensprong in Everberg, stil. De beslissing kwam er in samenspraak met de veiligheidscel. De ouder van één van de deelnemertjes testte maandag positief op Covid-19. De andere ouders werden al op de hoogte gebracht van de stappen die ze moeten ondernemen. Voorlopig zijn er volgens de gemeente geen andere besmettingen bekend die een impact zouden hebben op andere activiteiten die de gemeente Kortenberg organiseert.