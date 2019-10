Kinderbegeleiders en onthaalouders laten bazen eens voor de kindjes zorgen Robby Dierickx

11 oktober 2019

14u00 0 Kortenberg De onthaalouders en kinderbegeleiders van Landelijke Kinderopvang hebben vrijdag op verschillende locaties het werk tijdelijk uit handen gegeven. In het kader van de Dag van de Onthaalouder/Kinderbegeleider stonden de bazen namelijk een tijdje in voor het verzorgen van de kinderen. Ze lazen onder meer verhaaltjes voor.

Op 52 locaties in Vlaanderen namen de bazen voor één dag de taken van de onthaalouders en kinderbegeleiders over. Dat was ook zo in Kinderdagverblijf De Pagadder in Erps-Kwerps. Daar mocht ‘bazin’ Eva onder meer verhaaltjes voorlezen. Elke baas moest namelijk het eigen favoriete leesboek meenemen naar de kinderopvang.

Met deze actiedag wilden de bazen hun personeelsleden bedanken voor hun inzet naar aanleiding van de Dag van de Onthaalouder/Kinderbegeleider. “Ze werken immers elke dag op vroege en late uren, verwisselen luiers, ravotten buiten, hebben oog voor individuele noden van elk kind en stimuleren ze in hun ontwikkeling”, klinkt het bij Landelijke Kinderopvang. “Ze zorgen voor een echte thuis wanneer de ouders aan het werk zijn.”