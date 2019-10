Kijk Op Kortenberg-enquête levert 1.236 meningen van inwoners op RDK

10 oktober 2019

870 inwoners hebben de online enquête van het grootschalige Kijk op Kortenberg-participatieproject ingevuld en daarnaast werden ook nog eens 366 flitsinterviews op straat afgenomen. Met het project vraagt de gemeente de mening van haar inwoners om op die manier het beleid te bepalen.

Het schepencollege is tevreden dat in totaal 1.236 mensen deelnamen aan het participatieproject. Het bestuur laat weten rekening te zullen houden met de grote thema’s die uit de enquête naar boven zijn gekomen. Twintig deelnemers krijgen ook nog een beloning, want hun naam werd door een computer als winnaar aangeduid. Zij krijgen een Kortenbergse cadeaubon ter waarde van 10 euro.