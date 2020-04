Kabelwerken Oorbeekstraat en Broekhoven vanaf 4 mei 2020 JSL

25 april 2020

Vanaf maandag 4 mei 2020 vinden er kabelwerken plaats in de Oorbeekstraat en in Broekhoven. Het gaat hier over het plaatsen van ondergrondse kabels in opdracht van Telenet. In de Oorbeekstraat en in Broekhoven zal er een parkeerverbod gelden en zal er een versmalling van de rijbaan zijn. De werken starten op maandag 4 mei 2020 en zullen vermoedelijk gedaan zijn op vrijdag 15 mei 2020, onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en/of technische problemen.