Kaalslag in Silsombos ten voordele van natuur: populierenplantage van 9 hectare groot maakt plaats voor natuurbos Robby Dierickx

04 september 2019

13u24 0 Kortenberg Natuurpunt gaat deze maand een populierenplantage van maar liefst 9 hectare groot vellen in het Silsombos in Erps-Kwerps en Nederokkerzeel. De vereniging vervangt de uitheemse Canadese populieren immers door een voor de natuur waardevoller natuurbos. Het zal echter wel nog enkele jaren duren alvorens het nieuwe natuurplekje klaar is.

“We begrijpen dat het er tijdelijk drastisch uit zal zien, maar we vragen de bezoekers om vertrouwen en geduld”, zegt Saskia Ribbens, conservator van het Silsombos. Deze maand verdwijnen namelijk enkele honderden Canadese populieren uit het natuurgebied. De bomen werden er zestig jaar geleden aangeplant door private eigenaars omdat ze snel groeiden en geoogst konden worden. Voor de natuur hebben die bomen echter een beperktere waarde dan een natuurlijk gegroeid bos. Zo hebben insecten en vogels meer baat bij een natuurlijk bos met een variatie aan inheemse planten. Niet alleen qua voedsel maar ook qua nestgelegenheid.

De kapwerken kaderen in het Europese natuurproject LIFE Green Valleys dat als doel heeft de verschillende natuurgebieden in Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Kampenhout, Boortmeerbeek en Bonheiden met elkaar te verbinden en de biodiversiteit te vergroten. Het project wordt financieel gesteund door Europa. “We verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken tijdens de werken”, aldus nog Saskia Ribbens. “Mogelijk is het natuurgebied bij momenten moeilijker toegankelijk. En we vragen geduld, maar de natuur is veerkrachtig. Binnen een aantal jaar is het bos op deze plek veel rijker en kan iedereen komen genieten van een nieuw natuurplekje.”

Nu maandag organiseert Natuurpunt een infomoment voor buurtbewoners. Iedereen is om 20 uur welkom in de Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps.