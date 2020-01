Jules (76) rijdt in op alcoholcontrole en krijgt politiekogel in been: “Ik heb die controle écht niet gezien” Kim Aerts en Robby Dierickx

19 januari 2020

18u24 18 Kortenberg Jules Devan (76) uit Kortenberg is tijdens een politiecontrole vrijdagnacht beschoten geweest door een agent tijdens een alcoholcontrole. De kogel boorde zich door het bestuurdersportier in de linkerdij van Jules. “Ik heb die controle echt niet gezien”, beweert de zeventiger.

Jules keerde vrijdag rond middernacht terug naar huis van een kaartavond in Nossegem. Op de Leuvensesteenweg, ter hoogte van de stelplaats van De Lijn, hield de politiezone HerKo (Herent en Kortenberg) een alcoholcontrole voor het verkeer richting Leuven. Jules had niet gedronken, maar hij merkte de controle naar eigen zeggen niet op. Een politieman voelde zich bedreigd en hij moest naar verluidt wegspringen voor de wagen van Jules. Hij loste daarbij een schot. De kogel boorde zich vijf centimeter in het linkerdijbeen van de zeventiger. Jules moet de rest van zijn leven verder met het projectiel in zijn been. “De kogel zit te dicht bij een pees waardoor het te gevaarlijk is om hem operatief te verwijderen. Gelukkig zit het in wild vlees. Stappen gaat moeilijk en doet pijn, maar van zodra ik dat terug kan, mag ik naar huis”, reageert Jules vanop zijn ziekenbed.

Veel te snel geschoten

Hij is nog altijd verontwaardigd over wat er vrijdagnacht gebeurde. “Ik heb niets of niemand geraakt. En als die bewuste politieagent zegt dat hij handelde uit wettige zelfverdediging en moest wegspringen voor mij, dan zou de kogelinslag toch vooraan in mijn wagen moeten zitten?”, bedenkt Jules zich. Volgens hem liet de signalisatie van de politie te wensen over. “Ik reed met de toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur, maar ik heb niets opgemerkt. Volgens mij is daar véél te snel geschoten geweest. En waarom schieten ze niet op mijn banden? Ik ben blij dat ik het nog kan navertellen, want vijftig centimeter hoger en het was een ander verhaal geweest. Ik had zelfs niet door wat er aan de hand was. Ik voelde wel meteen een pijnscheut.”

De Leuvensesteenweg werd voor onderzoek tot ’s ochtends afgesloten. De kledij van Jules, zijn gsm en zijn auto werden in beslag genomen. Het parket van Leuven stuurde het labo, een wetsdokter en een wapendeskundige ter plekke. Ook Comité P, het controleorgaan van de politie, heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Volgens het parket zou Jules geen vaart geminderd hebben bij de controle. “Als verklaring voor zijn onoplettendheid stelde hij dat hij de waarschuwingen niet had gezien. Zijn rijbewijs werd ter plaatse voor vijftien dagen ingetrokken. Er volgt een onderzoek voor het inrijden op de politie en om uit te maken of de man nog rijgeschikt is”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Verder wordt ook nog onderzocht of de agent handelde uit wettige zelfverdediging. De politieman in kwestie zou nog altijd in functie zijn.