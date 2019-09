Jongeren verdacht van diefstal gsm op bus KAR

Een interventieploeg van de politiezone Herko (Herent-Kortenberg) heeft zondag twee verdachten kunnen vatten dankzij een tip van een burger. Een bewoner uit de Engerstraat in Kortenberg meldde aan de politie rond 18 uur dat hij twee verdachte personen had opgemerkt. Het ging om twee jongeren die volgens de bewoner veel aandacht hadden voor de wagens en woningen. De twee verdachten werden door de politieploeg aangetroffen op een perron aan het station van Kortenberg. Beide personen konden gelinkt worden aan een diefstal van een gsm die twee uur voordien werd gepleegd op een bus van de Lijn. De jongeren werden gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Na verhoor werden ze vrijgelaten. De politie onderzoekt of ze gelinkt kunnen worden aan andere gelijkaardige feiten. Ze zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.