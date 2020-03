Jeugdvoetbalmatch tussen KM United en OHL afgelast omdat gezin van één van spelers in quarantaine zit Robby Dierickx

09 maart 2020

13u18 0 Kortenberg De wedstrijd van de U15 tussen Kortenberg-Meerbeek United en OHL werd afgelopen zaterdag afgelast omdat het gezin van één van de spelers van KM United sinds vrijdag in quarantaine zit. Mogelijk kwam iemand van het gezin in contact met een door het coronavirus besmette persoon.

“Vrijdag werd de speler van onze U15-ploeg tijdens de training plots opgehaald en wat later lieten de ouders weten dat de jongen het veld moest verlaten omdat het gezin te horen had gekregen dat het tijdelijk in quarantaine moest”, zegt Peter Froidmont, voorzitter van KM United. “Blijkbaar testte een klasgenoot van een familielid van de speler vorige week positief op het coronavirus. Enkele gezinsleden van de voetballer vertoonden ook symptomen en werden daarom getest. In afwachting van het resultaat moeten ze in quarantaine verblijven. Onze speler vertoont momenteel evenwel geen symptomen.”

Resultaten afwachten

Omdat de jongeman vrijdagavond wel nog op het trainingsveld stond en dus in contact kwam met ploegmaats, besloot de club de wedstrijd van zaterdag tegen OHL te annuleren. “De Leuvenaars gingen akkoord met die beslissing omdat ze alle risico’s op een besmetting willen vermijden”, aldus nog Froidmont. “Hoe het nu de komende dagen verder moet met de U15, weten we nog niet. Veel zal afhangen van de resultaten van de testen die bij het gezin afgenomen werden. Of de training van nu woensdag kan doorgaan, is momenteel nog onduidelijk. Als blijkt dat de gezinsleden positief op het coronavirus testen, dan zullen we bekijken welke maatregelen we binnen de ploeg van de U15 moeten nemen.”