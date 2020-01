Inwoners kunnen tijdens infomarkt oplossingen voor verkeersproblematiek aanreiken Robby Dierickx

21 januari 2020

14u06 0 Kortenberg De inwoners van Erps-Kwerps mogen op woensdag 29 januari tijdens een infomarkt hun visie geven over de verkeersproblemen die hun dorp treffen en mogen ook meteen enkele oplossingen aanreiken. Nadien zal Interleuven de verkeersproblematiek onderzoeken.

Met het verkeersonderzoek zullen acht locaties in Erps-Kwerps onderzocht worden met als doel de verkeerssituaties op die plaatsen te verbeteren. De deelstudies worden behandeld in vier grote thema’s: sluipverkeer, schoolomgeving, doorstroming en parkeren. Concreet worden het verkeer in de Zavelstraat, de schoolomgeving rond de Klimop, parkeren in de omgeving van de kerk van Erps, het inrichten van de Kammestraat als as voor langzaam verkeer in het kader van de schoolroute, het optimaliseren van de oversteken op de schoolroute, de circulatie in de Vissegatstraat en de parkeer- en verkeerssituatie in de Klapstraat onderzocht.

Uit mond inwoners

Omdat het schepencollege van mening is dat de inwoners van Erps-Kwerps als lokale experten het best hun input kunnen geven, wordt op woensdag 29 januari tussen 19 en 21 uur een infomarkt in het gemeentehuis gehouden. Daarmee wil de gemeente bij de start van het verkeersonderzoek de ideeën voor een vlotter, veiliger en leefbaarder Erps-Kwerps uit de mond van de inwoners horen. Nuttige en relevante informatie wordt meegenomen bij de uitwerking van de visie en de mogelijke maatregelen.

Geïnteresseerde inwoners kunnen zich inschrijven uiterlijk tegen 22 januari via mobiliteit@kortenberg.be of telefonisch op het nummer 02/755.30.70. Wie niet naar de infomarkt kan komen, zal de informatie tussen 3 en 15 februari in het gemeentehuis kunnen inkijken en zal vervolgens ook zelf nog suggesties kunnen doen.