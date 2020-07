Inwoners kunnen niet-drinkbaar bemalingswater aftappen in Prinsendreef Robby Dierickx

13 juli 2020

14u40 0 Kortenberg Kortenbergenaren kunnen de komende weken onbeperkt water afnemen in de Prinsendreef. Daar wordt momenteel grondwater opgepompt in afwachting van werken aan een verzakte Aquafin-collector. Het gaat om niet-drinkbaar water.

Wie door de Prinsendreef tussen Kortenberg en Everberg rijdt, zal ongetwijfeld al gezien hebben dat er momenteel heel wat water in de riolering geloosd wordt. Het gaat om grondwater dat opgepompt wordt ter voorbereiding van bouwwerken die na het bouwverlof starten. Daar is een collector van Aquafin verzakt. Om de herstelwerken in droge omstandigheden uit te kunnen voeren, moet het grondwater opgepompt worden. Zolang code oranje voor de droogte geldt, wordt het water ter beschikking gesteld van de inwoners. Zij kunnen er onbeperkt water aftappen. De gemeente benadrukt dat het om niet-drinkbaar water gaat. Bemalingswater is afkomstig uit ondiepe grondwaterlagen waarin verontreiniging niet kan worden uitgesloten. Doordat het ook ijzer kan bevatten, is het uitkijken waarvoor u het gebruikt. Tuinplanten en bloemen gieten kan natuurlijk wel.

De gemeente verwacht dat de bemaling zowat vier weken zal duren. Tot dan blijft de kleine container er staan en kunnen inwoners het water afnemen.