Inwoners krijgen via flitsinterviews op evenementen inspraak in meerjarenplan

Robby Dierickx

20 juni 2019

11u24 0 Kortenberg Met flitsinterviews op straat wil het schepencollege van Kortenberg in de zomer inwoners betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Opvallend: niet alleen leden van de meerderheid, maar ook oppositieraadsleden trekken de straat op. Inwoners zullen hun mening kunnen geven over ideeën die in het meerjarenplan staan en kunnen ook zelf nieuwe suggesties doen. Ook online loopt een enquête.

Nieuwe infrastructuur voor onder meer het Welzijnshuis, sportactiviteiten en het Huis van het Kind, maar ook meer inzetten op verkeersveiligheid (rond scholen), een nevenbestemming voor de kerk in Kortenberg en de aanleg van twintig kilometer fiets- en voetpaden: dat zijn enkele van de belangrijke aspecten in het meerjarenplan dat het schepencollege sinds begin dit jaar aan het opmaken is. “Het plan is eigenlijk al voor 95 procent klaar, maar nu trekken we zelf naar de inwoners”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Zij krijgen de kans om die laatste vijf procent vorm te geven.”

Concreet gaan gemeenteraadsleden uit de meerderheid maar ook oppositieraadsleden tussen 28 juni en 8 september de straat op om de inwoners te bevragen over het meerjarenplan. “Onder de vorm van flitsinterviews op markten en op verschillende evenementen willen we bij de inwoners – jong en oud - nagaan of we de juiste accenten leggen”, gaat Thienpont verder. “Ze kunnen hun mening geven over zaken die al in het meerjarenplan staan, maar kunnen ook zelf nieuwe suggesties doen. Bedoeling is om goed te luisteren naar de mensen. Behalve leden van de gemeenteraad zullen ook afgevaardigden van adviesraden en van de charterstuurgroep mensen bevragen. We zullen daarnaast ook online een bevraging organiseren. Een extern bureau dat de nodige ervaring heeft met participatie helpt ons bij het begeleiden van dit traject. Op die manier willen we op een deskundige manier bevragen wat er bij de mensen leeft.”

Democratisch verkozen

De burgemeester beseft dat het niet alledaags is dat ook de oppositieraadsleden mee de straat op trekken. “Maar elk gemeenteraadslid – zowel van de meerderheid als van de oppositie – is democratisch verkozen en deed in oktober mee aan de verkiezingen om de gemeente mooier en beter te maken”, aldus nog Thienpont. “Het zou dus mooi zijn om allemaal samen het meerjarenplan te finaliseren.”

Op 8 september wordt de bevraging afgesloten. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met de verzamelde gegevens en zal nagegaan worden wat financieel haalbaar is. In december wordt het meerjarenplan op de gemeenteraad gestemd. Het is de eerste keer dat de gemeente op deze manier tewerk gaat bij de opmaak van het meerjarenplan. “Maar in het recente verleden hebben we ook wel al rekening gehouden met de mening van inwoners”, verduidelijkt de burgemeester. “Zo werd het plan om de huidige sporthal in Erps-Kwerps af te breken en wat verderop een nieuwe sporthal te bouwen na protest van inwoners afgevoerd.”

De online enquête zal vanaf volgende week vrijdag op de gemeentelijke website beschikbaar zijn. Het startschot van de mondelinge bevraging wordt diezelfde dag tijdens Kortenberg Zingt op het De Walsplein gegeven.