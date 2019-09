Inwoners die zich na klacht niet geholpen voelen door gemeente kunnen voortaan bij Vlaamse Ombudsdienst terecht Robby Dierickx

03 september 2019

11u58 0 Kortenberg De gemeenteraad van Kortenberg heeft maandagavond het licht op groen gezet om de gemeente en het Welzijnshuis aan te sluiten bij de Vlaamse Ombudsdienst. Daarmee wil het inwoners die zich na een klacht onvoldoende geholpen voelen door de gemeente de kans geven om voor de tweedelijnsklachtenbehandeling bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht te kunnen.

“We vinden het belangrijk dat we luisteren naar onze inwoners, want we willen dat elke Kortenbergenaar gehoord wordt”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Soms geraken klachten echter niet in de eerste lijn opgelost en daarom willen we onze inwoners een tweedelijnsklachtenbehandeling aanbieden. Daarom sloten we nu een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsman af.”

Een inwoner die niet tevreden is met de klachtenbehandeling van de gemeente kan voortaan dus een beroep doen op de Vlaamse Ombudsdienst. Die zal de klacht opnieuw onder de loep nemen en grondig onderzoeken in overleg met de gemeente of het Welzijnshuis. Kortenberg is de zesde gemeente in Vlaanderen die zich aansluit bij de Ombudsdienst. Eerder deden ook Halle, Opwijk, Pelt, Kortrijk en Sint-Truiden dat al. Leuven heeft haar eigen ombudsdienst.