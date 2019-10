Internering voor belager (82) voormalig burgemeester KAR

16 oktober 2019

14u12 0 Kortenberg De rechter heeft de internering bevolen voor de 82-jarige Victor S. uit Grimbergen. S. stond terecht voor lasterlijke aangifte, laster en eerroof en de belaging van Chris Taes, voormalig burgemeester van Kortenberg en een wijkagent van de politiezone HerKo.

S. ligt al sinds de jaren 90 overhoop met die twee personen, Stedenbouw en enkele particulieren uit de buurt omtrent de ruimtelijke ordening van zijn tennisterreinen aan de Elisabethlaan in Kortenberg. In het kader daarvan bleef S. onverzettelijk Taes en de wijkagent aanklampen of aanschrijven. Een eerdere veroordeling voor stalking hield hem daarin niet tegen. Hij diende de ene klacht na de andere in bij alle mogelijke instanties. Hoewel hij in 2003 in het ongelijk werd gesteld, bleef de man brieven sturen en verhaal halen bij de betrokkenen. Vorig jaar stuurde hij nog 35 brieven uit naar de voormalig burgemeester.

Ook Vlaamse en federale parlementsleden kregen post in de bus van de tachtiger. Volgens de rechter is een psychiatrische behandeling noodzakelijk met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij. De internering werd dan ook bevolen. “De beklaagde beseft door zijn persoonlijkheidsstoornis niet dat hij strafbare feiten pleegt, minstens wil hij dit niet inzien. Er is sprake van een verlies aan realiteitszin bij de beklaagde. Hij is niet in staat om een objectief beeld te vormen van de situatie. Hij verliest zich en gelooft in een complottheorie”, aldus de rechter.