Hondenlosloopweide vlakbij Silsombos op komst Robby Dierickx

11 februari 2020

14u40 1 Kortenberg Goed nieuws voor honden en hun baasjes uit Kortenberg, want binnenkort krijgt de gemeente haar eerste hondenlosloopweide. Die komt in de Lelieboomgaardenstraat in Erps-Kwerps, vlakbij het Silsombos.

Zowat elke Kortenbergse partij nam in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de aanleg van een hondenlosloopweide op. “Voor ons was zo’n weide dan ook een absolute prioriteit in het meerjarenplan”, zegt schepen van Dierenwelzijn David Haelterman (Open Vld). “Nu hebben we in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) beslist dat de hondenlosloopweide in de Lelieboomgaardenstraat in Erps-Kwerps komt. Daar kunnen we als gemeente immers over een terrein met een oppervlakte van bijna één voetbalveld beschikken.”

Het terrein zal ingericht worden in samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland en ANB. “Hun expertise zorgt ervoor dat we meteen goed van start kunnen gaan”, aldus nog de schepen. “Het ontwerp zal ten goede komen van zowel hond als natuur. Het is dus zeker niet de bedoeling om enkel een omheinde grasvlakte ter beschikking te stellen.”

Hoewel de weide vlakbij het Silsombos ligt, maakt het terrein geen deel uit van het beheerplan van het natuurgebied. De inrichting van de hondenlosloopweide zal met respect voor de Europese topnatuur van het Silsombos gebeuren.