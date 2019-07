Gustave en Daniela vieren vijftigste huwelijksverjaardag RDK

02 juli 2019

Gustave Peeters en Daniela Vandenhoeck uit Kortenberg mogen dit jaar vijftig huwelijkskaarsjes uitblazen. Ze werden dan ook door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet op het gemeentehuis.

Samen kregen ze na hun trouw drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al drie kleinkinderen en is het vierde op komst. Gustave was een fervent fietser en werkt nog graag in de tuin. Het gouden echtpaar wenst dat het nog lang samen in hun woning kan blijven wonen.