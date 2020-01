Grondverzakking Dorpsstraat mogelijk gevolg van slechte ondergrond: straat donderdagavond opnieuw open Robby Dierickx

29 januari 2020

11u31 0 Kortenberg De exacte oorzaak van de grondverzakking in de Dorpsstraat in Meerbeek is nog steeds niet gekend. Er is geen probleem met de riolering, noch met de waterleidingen. Mogelijk is de verzakking het gevolg van slechte ondergrond. Woensdag start de gemeente met de tijdelijke herstelling van de straat, in afwachting van de reeds geplande grondige heraanleg. Donderdagavond zou het verkeer opnieuw door kunnen.

“De aannemer heeft woensdagochtend een diepe put gemaakt in de Dorpsstraat in de hoop de reden voor de grondverzakking die zaterdag vastgesteld werd te kunnen achterhalen”, zegt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “Maar ondanks die graafwerken is het nog steeds niet duidelijk wat het probleem is. Er was geen waterlek en ook met de riolering is niets mis. Uit onderzoek blijkt wel dat de ondergrond van de straat tientallen jaren geleden mogelijk niet goed aangelegd werd.”

Signalisatieborden

De gemeente start vandaag met de tijdelijke herstellingswerken door mager beton te gieten. “Donderdagavond zal de Dorpsstraat opnieuw geopend kunnen worden. In maart starten we – zoals eerder al gepland stond – met de grondige heraanleg van de straat”, aldus nog schepen Ryckmans, die automobilisten aanmaant om de signalisatieborden te laten staan. De voorbije dagen werden die borden regelmatig aan de kant geschoven. “Zelfs tijdens de graafwerken reden er nog wagens door de werfzone, die verboden terrein voor het verkeer was. Daarop heeft de aannemer zijn vrachtwagen zo geparkeerd dat er geen auto’s meer door konden.”