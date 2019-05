Gezocht: vrijwilligers voor tweedehandskledingwinkel De Kapstok RDK

28 mei 2019

Het Welzijnshuis van Kortenberg zoekt momenteel vrijwilligers die de tweedehandswinkel De Kapstok op de Leuvensesteenweg draaiende willen houden. De Kapstok geeft kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven.

Vorig jaar verhuisde de tweedehandskledingwinkel van een bouwvallig pand in de Brouwerijstraat naar de Leuvensesteenweg. Die verhuis legde De Kapstok geen windeieren, want de winkel kreeg het voorbije jaar heel wat klanten over de vloer. Om de winkel vlot draaiende te houden, gaat het Welzijnshuis nu op zoek naar extra helpende handen. Vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving kunnen zich kandidaat stellen via vrijwilligers@kortenberg.be of 02/755.30.70. De vrijwilligers houden niet alleen de winkel open, maar zorgen ook voor een warme welkom en een aangename begeleiding. Daarnaast helpen ze de binnengebrachte kleding te sorteren en te voorzien van een etiket om het vervolgens in de winkel te plaatsen. De vrijwilligers moeten zich minstens één dag in de week enkele uren vrij kunnen houden.