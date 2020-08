Gemeenteraad verhuist van gemeentehuis naar GC Colomba en wordt dan toch niet gestreamd Robby Dierickx

31 augustus 2020

10u06 0 Kortenberg Vanaf volgende week maandag zal de gemeenteraad van Kortenberg plaatsvinden in gemeenschapscentrum Colomba. Daarmee wil de gemeente de inwoners de kans geven om de vergadering toch fysiek bij te wonen zonder dat de afstandsregels geschonden worden. Op voorhand reserveren is wel noodzakelijk.

De gemeenteraden vinden traditiegetrouw in het administratief centrum plaats, maar daar kunnen de regels rond social distancing in het publiek niet gerespecteerd worden. Het schepencollege dacht er aanvankelijk aan om de vergaderingen te streamen, zodat inwoners alles van in hun zetel zouden kunnen volgen. Maar daar stapt men nu toch van af. De gemeenteraden verhuizen immers naar gemeenschapscentrum Colomba, waar de inwoners de zittingen wel fysiek kunnen volgen zonder dat de afstandsregels geschonden worden. De gemeenteraad start om 20 uur, maar het publiek is vanaf 19.45 uur welkom. Wie erbij wil zijn, moet wel op voorhand een zitje reserveren via interneondersteuning@kortenberg.be of via 02/755.30.70. Er zijn 21 plaatsen voorzien.

Tijdens de zittingen moeten enkele maatregelen gerespecteerd worden. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht, behalve wanneer de bezoekers op hun plaats zitten. Handen schudden is verboden en er moet steeds anderhalve meter afstand van mekaar bewaard worden.