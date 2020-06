Gemeente schenkt voortaan geboorteboom aan pasgeboren Kortenbergenaren Robby Dierickx

17 juni 2020

08u48 0 Kortenberg Alle pasgeboren Kortenbergenaren krijgen voortaan een geboorteboom van het gemeentebestuur. Daarmee wil de gemeente haar inwoners stimuleren om Kortenberg mee te vergroenen.

Met onder meer het Plantsoenbos, het Silsombos en de Rotte Gaten heeft de gemeente al een aantal zogenaamde groene longen. “Die groene longen koesteren we en nu willen we onze inwoners stimuleren om onze gemeente nog wat meer te vergroenen”, zegt milieuschepen Kristien Goeminne (CD&V). “Daarom zullen onze kersverse ouders voortaan een geboorteboom kunnen bestellen. Dat geldt uiteraard ook voor adoptieouders. Deze fiere ouders kunnen heel eenvoudig een boom uitkiezen via een formulier op onze website. Die boom planten ze dan in de eigen tuin op het Kortenbergs grondgebied. Onze inwoners kunnen kiezen uit een heel aantal inheemse, streekeigen boomsoorten en fruitbomen.”

En wat met inwoners die geen eigen tuin hebben? “Voor hen voorzien we in elke deelgemeente een plaats waar we symbolisch één boom zullen planten”, legt Goeminne uit. “Na akkoord van de kersverse ouders worden de namen van de pasgeborenen uit dat geboortejaar er op een bordje vermeld. In Meerbeek worden de bomen ter hoogte van jeugdhuis Den Aap geplant en in Everberg op de koesterweide aan de De Costerstraat. In Erps-Kwerps kozen we voor het Weesbeekdal en in deelgemeente Kortenberg worden de bomen aan de voetbalkantine geplant.”