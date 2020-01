Gemeente huldigt 13 leden van WTC O.A. voor trip van Parijs naar Everberg Robby Dierickx

09 januari 2020

09u09 0

Dertien leden van wielertoeristenclub O.A. Everberg zijn vorige week door het Kortenbergse schepencollege gehuldigd in de categorie ‘uitzonderlijke sportieve prestaties’. Een erkenning die ze kregen voor hun trip van Parijs naar Everberg. Op 9 juni stapten de dertien wielertoeristen om 5 uur ’s ochtends aan de voet van de Eiffeltoren op hun fiets, om in totaal in veertien uur tijd van de Franse hoofdstad naar Everberg te rijden. Bij aankomst hadden ze 365 kilometer op hun teller staan en overwonnen ze 3.200 hoogtemeters. De wielertoeristen gaan wel vaker uitzonderlijke uitdagingen aan. Zo reden ze in september al hun eigen Ronde van België, waarbij ze in vijf dagen tijd 810 aflegden.