Gemeente gaat Europese handicapkaart promoten, maar kortingen krijgen gebruikers er niet mee Robby Dierickx

03 september 2019

14u06 4 Kortenberg Het schepencollege gaat het bestaan en het gebruik van de European Disability Card promoten, maar andersvaliden die de Europese handicapkaart gebruiken, zullen er binnen de Kortenbergse gemeentediensten geen kortingen mee krijgen.

Oppositiepartij N-VA vroeg de gemeenteraad maandagavond om de Europese handicapkaart te promoten en te gebruiken. “Daarmee kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde (financiële) voordelen bij cultuur- en sportevenementen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Kristof Van Roey. “We hopen dan ook dat deze kaart ook in Kortenberg wordt ingevoerd.”

Schepen Ann Vannerem (CD&V) liet tijdens de gemeenteraad weten dat de gemeente zeker bereid is om de kaart te promoten. “Maar dan vooral met de bedoeling dat de gebruikers in het buitenland kunnen aantonen dat ze een beperking hebben. In onze gemeente bieden we geen specifieke voordelen aan voor mensen die zo’n kaart zouden hebben. Bij de gemeentelijke diensten en OCMW wordt het principe van de gelijkheid gehanteerd. Heel wat activiteiten zijn overigens gratis. Met andere woorden: op dit moment zien we het bezit van zo’n kaart niet als een meerwaarde voor de integratie van personen met een beperking in het gemeentelijk vrijetijdsleven. Dat betekent niet dat wij als gemeente geen inspanningen leveren om personen met een beperking te betrekken bij het vrijetijdsleven, maar die faciliteiten zijn vrij te gebruiken, ook zonder de EDC-kaart.”

“Het is een beetje vreemd dat de gemeente de kaart wel gaat promoten, maar zelf het goede voorbeeld niet geeft”, laat Van Roey nog weten.