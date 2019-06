Geen water in Warandestraat en Groenstraat RDK

28 juni 2019

In de Warandestraat en de Groenstaat in Everberg zitten enkele tientallen woningen al sinds donderdagavond zonder water. Vrijdag gaat De Watergroep op zoek naar de oorzaak van het probleem. Om de bewoners toch van het nodige water te voorzien, werd in de Warandestraat 1 een waterpijp geplaatst. Daar kunnen ze water halen. Wanneer het probleem opgelost kan worden, is nog niet duidelijk.