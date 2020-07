Geen kermis in Kwerps komend weekend Robby Dierickx

15 juli 2020

16u08 1

Door het coronavirus is de kermis van komend weekend in Kwerps afgelast. Normaal zouden de kermiskramers op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juli postvatten op het Sint-Pietersplein, maar COVID-19 heeft er anders over beslist. De gemeente benadrukt dat de kermissen in het najaar in principe wel kunnen plaatsvinden in groot-Kortenberg, maar wel volgens de coronamaatregelen.