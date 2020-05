Geen garantie dat social distancing voor schoolpoort kan, dus voert gemeente schoolstraat in Robby Dierickx

11 mei 2020

15u11 2 Kortenberg Op vrijdag 15 mei wordt de Engerstraat in Erps-Kwerps tijdelijk een schoolstraat. De gemeente benadrukt dat het om een dringende ingreep door het coronavirus gaat. De beslissing komt er om de social distancing voor de schoolpoort van Mater Dei te garanderen.

De Engerstraat zal vanaf komende vrijdag telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 15 tot 16.15 uur verkeersvrij gemaakt worden tussen de Zavelstraat en de Dreef. Op woensdag is dat tussen 8.30 en 9.30 en tussen 11.45 en 12.30 uur het geval. Hiermee wil de gemeente voldoende plaats creëren voor de schoolpoort van Mater Dei om de regels rond social distancing na te kunnen leven. Door de Engerstraat om te vormen tot schoolstraat kunnen voetgangers en fietsers zich vrij op straat bewegen, zonder gevaar te lopen voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel omwille van het coronavirus gaat en dat de situatie na 30 juni geëvalueerd zal worden.

Vergunning

Drie jaar geleden werd in de Engerstraat al een schoolstraat getest, maar het resultaat daarvan was negatief omdat bewoners zich tijdens de spitsuren niet meer met de wagen konden verplaatsen in hun eigen straat. De wegcode werd ondertussen aangepast, waardoor het nu wel mogelijk is om – mits een vergunning - als inwoner door de schoolstraat te rijden.

De gemeente vraagt ouders van leerlingen om hun kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te laten gaan. Wie toch met de wagen komt, kan die parkeren op de parkings aan de sporthal, in de Dekenijstraat en aan het Dorpsplein.