Geen activiteiten voor kinderen door coronavirus, dus verdelen gemeente en Kiwanis hobbyboxen Robby Dierickx Shauny Verheulpen

03 mei 2020

08u42 0 Kortenberg Nu er door het coronavirus al zeker tot begin juli geen activiteiten meer toegestaan zijn voor kinderen in Kortenberg hebben de gemeente en Kiwanis samen 95 hobbyboxen samengesteld en verdeeld. In die boxen zit educatief, sport-, speel- en creatief materiaal.

“Al bij het begin van de lockdown wilden we met Kiwanis een actie voor Kortenbergse kinderen op poten zetten”, zegt Daniela Bergmans, voorzitster van Kiwanis Kortenberg. “Aanvankelijk wilden we laptops voor kansarme kinderen aankopen, maar we kregen te horen dat dergelijke projecten al opgestart werden. Daarom beslisten we hobbyboxen samen te stellen voor kansarme kinderen. Door de lockdown zijn alle activiteiten in openbare gebouwen immers tot begin juli verboden. Heel wat kinderen uit kansarme gezinnen zien daardoor leuke activiteiten wegvallen. Het leek ons dan ook geschikt om voor hen iets te doen.”

In de hobbyboxen zitten educatief, sport-, speel- en creatief materiaal. “We hadden echter slechts één week de tijd om de boxen samen te stellen, maar met de hulp van verschillende vrijwilligers zijn we er toch in geslaagd om alles klaar te krijgen”, aldus nog Daniela Bergmans. “Zo konden we met de hulp van het Welzijnshuis van Kortenberg inmiddels 95 hobbyboxen verdelen en evenveel kinderen gelukkig maken.”