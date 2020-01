Gedaan met kamperen aan Kortenbergse scholen: gemeente kiest voor digitale aanmelding Robby Dierickx

17 januari 2020

09u30 0 Kortenberg Ouders hoeven hun veldbedjes en tenten dit jaar niet boven te halen om hun kinderen in te schrijven in de Kortenbergse scholen. Voor het eerst gebeuren de aanmeldingen digitaal. Nu maandag vinden twee infosessies in de raadzaal van het gemeentehuis plaats.

Het schepencollege hoopte de digitale aanmelding vorig schooljaar al in te voeren, maar wegens tijdsgebrek vielen die plannen in het water. Dit jaar is alles wel volledig klaar. “Al was het opnieuw wat krap”, geeft onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V) toe. “Maar we zijn er toch in geslaagd om de digitale aanmeldingsprocedure op poten te krijgen.”

Een broodnodige wijziging, meent de schepen. “Vorig jaar brachten verschillende ouders namelijk de nacht door in gemeenteschool De Regenboog in Kortenberg en ook in De Klimop, de gemeentelijke basisschool in Erps-Kwerps, werd er gekampeerd. Dankzij de digitale aanmeldingsprocedure zal dat dit jaar niet meer het geval zijn.”

Broers en zussen van kindjes die al school lopen in een Kortenbergse school en kinderen van personeel kunnen zich van 27 januari tot en met 3 februari digitaal inschrijven, voor de andere kinderen is dat van 2 tot 31 maart. “Nadien zal de computer de selectie maken”, verduidelijkt Vannerem. “Daarbij zal gekeken worden naar de afstand tussen de woonplaats en de school. De kindjes die het dichtst bij de school wonen, krijgen voorrang. Ouders geven het best verschillende voorkeurscholen op. Een aanmelding betekent echter nog niet dat de kinderen ingeschreven zijn. Dat doen ze tussen 4 en 26 mei met het aanmeldingsticket in de scholen zelf. Vanaf 29 mei is er nog een vrije inschrijvingsperiode voor mensen die zich niet digitaal aanmeldden.”

Nu maandag organiseert de gemeente twee infoavonden in het gemeentehuis. De eerste sessie start om 19 uur, de tweede een uurtje later.