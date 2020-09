Ganse kleuterschool moet veertien dagen in quarantaine na besmetting bij leerkracht Kim Aerts

22 september 2020

17u24 4 Kortenberg In gemeenteschool De Klimop in Erps-Kwerps (Kortenberg) moeten drie kleuterklassen en een instapklas in quarantaine, nadat een leerkracht besmet geraakte met Covid-19.

Onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V) bevestigt het nieuws. “Alle kleuters moeten veertien dagen thuis in quarantaine. Dat hebben we beslist tijdens de Veiligheidscel deze namiddag. We hebben de nauwe contacten van het personeelslid in kaart gebracht en dit is het gevolg ervan”, zegt de onderwijsschepen. Dat betekent dat het instapklasje en de drie kleuterklassen - net geen honderd leerlingen - pas op 2 oktober terug op school verwacht worden. “Als ze niet ziek zijn moeten die zich niet laten testen. Leerkrachten die geen nauw contact hebben gehad, mogen gewoon komen werken”, bevestigt de schepen.

Lagere school niet

“Het kan iedereen overkomen. Het is gebeurd, maar we moeten ook niet overreageren. We hebben in alle eer en geweten beslist om de lagere school wel open te houden. Van ouders zelf heb ik nog geen reacties gekregen. Er zijn brieven vanuit het gemeentebestuur onderweg naar hen en de leerkrachten, waarin we de beslissing uitleggen. We hopen dat iedereen begrip heeft en de maatregelen opvolgt. De kleuters moeten thuisblijven en zo weinig mogelijk contact hebben. De directie zal nog beslissen waar de overige leerkrachten nog moeten ingezet worden, die nu geen klasje meer hebben. Dat zal hopelijk woensdag duidelijk worden.” Directrice Griet Claes wilde geen commentaar kwijt.