Fluvius start maandag met sleufwerken in Beekstraat RDK

26 juni 2019

In de Beekstraat in Kortenberg start netbeheerder Fluvius op maandag 1 juli met sleufwerken. Daardoor zullen er verschillende verkeersmaatregelen van kracht zijn. Zo zal er in de Beekstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingelast worden in de richting van de Camiel Schuermanslaan. Voorts geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de straat. De bushalte ter hoogte van ontmoetingscentrum Berkenhof in de Beekstraat wordt tijdelijk verplaatst naar de Camiel Schuermanslaan. De bussen van De Lijn zullen wel steeds door kunnen rijden. Verwacht wordt dat de werken tot en met vrijdag 12 juli zullen duren.