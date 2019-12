Fietstunnel Zavelstraat pas in april open door sluiting asfaltcentrales Robby Dierickx

20 december 2019

15u52 3 Kortenberg Pas ten vroegste in april zullen fietsers gebruik kunnen maken van de fietstunnel onder de spoorwegbrug in de Zavelstraat. De tunnel had eigenlijk eind dit jaar officieel geopend moeten worden, maar door de wintersluiting van de asfaltcentrales is de einddatum van de werken enkele maanden opgeschoven.

In oktober startten de werken voor de bouw van een fietstunnel onder de spoorwegbrug in de Zavelstraat in Erps-Kwerps om de F3-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel aantrekkelijker en veiliger te maken. Dankzij de tunnel moeten fietsers de Zavelstraat niet langer oversteken. Toch zullen fietsers er pas in april door kunnen fietsen. Van december dit jaar tot februari volgend jaar zijn de asfaltcentrales namelijk gesloten, waardoor de verharding van het fietspad pas in maart uitgevoerd kan worden. De voorbereidende werken voor de asfaltering – het aanbrengen van de fundering - zullen aangevat worden vanaf januari. In het voorjaar plant het provinciebestuur een feestelijke opening.