Fietstunnel van 800 ton en 20 meter lang onder brug Zavelstraat geschoven

02 oktober 2019

13u26 4 Kortenberg In de Zavelstraat in Erps-Kwerps is woensdag een prefab fietstunnel met een gewicht van 800 ton en een lengte van 20 meter onder de brug over het spoor geschoven. De spectaculaire operatie nam enkele uren in beslag, maar verliep zonder problemen.

Nadat vorig jaar al een eerste ‘knikje’ op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel weggewerkt werd door een fietstunnel te bouwen onder de brug in de Kouterstraat in Erps-Kwerps is nu het ‘knikje’ wat verderop in de Zavelstraat aan de beurt. “Omdat de aannemer hier – in tegenstelling tot in de Kouterstraat - wat meer ruimte had, kon de fietstunnel op voorhand gebouwd worden”, legt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld) uit. “Vandaag (woensdag, red.) werd de betonnen constructie onder de Zavelstraat geschoven. Een huzarenstukje, want de constructie weegt 800 ton en is 20 meter lang. De prefab tunnel werd op rails getild en centimeter per centimeter tegen een snelheid van tien meter per uur onder de brug geschoven.”

De komende dagen wordt de fietstunnel afgewerkt. De schepen verwacht dat het verkeer in het tweede gedeelte van deze maand opnieuw over de brug kan rijden. De fietstunnel zelf zal voor het einde van het jaar klaar zijn. Door de knikjes in Erps-Kwerps weg te werken, is het voor fietsers aangenamer en veiliger fietsen tussen Leuven en Brussel. In Zaventem komt op termijn ook een fietsbrug over de Brusselse ring om de missing link tussen de luchthavengemeente en Diegem weg te werken.