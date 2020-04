Feest voor gouden echtpaar José en Roland afgeblazen door coronavirus, dus versiert familie hun ‘kot’: “Dit verzacht de pijn” Robby Dierickx

30 april 2020

13u03 8 Kortenberg Maanden voorbereidingswerk hadden José Vandenplas (70) en Roland Vankelf (72) uit Meerbeek in het feest voor hun 50ste huwelijksverjaardag gestoken, maar door het coronavirus viel alles in het water. Noodgedwongen vieren de gouden tortelduiven ‘hun’ dag dan maar in hun kot, dat evenwel prachtig versierd werd door de familieleden. “Ik heb een week geweend, maar dit maakt heel veel goed”, aldus een ontroerde José.

Op 30 april 1970 gaven Roland Vankelf en José Vandenplas elkaar hun jawoord in Meerbeek. Om die reden hadden ze donderdag, exact 50 jaar later, een groot familiefeest gepland. Tot het coronavirus die grootse plannen dwarsboomde. “Toen ik vernam dat alles afgeblazen werd, heb ik een week lang geweend en me bijzonder slecht gevoeld”, vertelt de 70-jarige José. “De voorbije dagen voelde ik me opnieuw wat minder goed omdat de datum van het afgelaste feest plots dichterbij kwam.”

Gestommel

En dus staken de dochter en de twee zonen van José en Roland het gouden echtpaar een hart onder de riem. Woensdagavond versierden ze de hele woning van hun ouders en donderdag plaatsten ze ook een filmpje vol gelukwensen van dorpsgenoten aan het echtpaar online. “Ik hoorde woensdagavond al gestommel aan de woning, dus dacht wel dat ze ons huis aan het versieren waren (lacht)”, aldus nog José. “Uiteindelijk ben ik vannacht om vier uur een kijkje gaan nemen, aangezien ik door de spanning niet meer kon slapen. Het is fantastisch wat ze gedaan hebben. Dit doet bijzonder veel deugd en verzacht de pijn van het afgelaste feest toch wat. Ook de voorbije dagen werden we trouwens al overstelpt met telefoontjes en bloemen van mensen die ons wilden feliciteren.”

“Zodra de hele coronacrisis gedaan is, gaan we als bedanking met de hele familie eten. En uiteraard zal iedereen, ook de acht kleinkinderen, een dikke knuffel krijgen”, besluit José, die nog laat weten dat het familiefeest naar volgend jaar verschoven werd.