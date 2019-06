Familie op zoek naar papegaai Coco ADPW

21 juni 2019

De familie De Smet uit Meerbeek is sinds donderdag dringend op zoek naar hun geliefde papegaai Coco uit Meerbeek. “Coco is een grijze roodstaart en is geringd. Hij is met de hand grootgebracht dus lang zal hij buiten niet kunnen leven. Aangezien Coco heel veel betekent voor ons gezin, zouden we graag hebben dat mensen ons iets laten weten”, zo vertelt Lieselot De Smet. Heb jij iets gezien? Laat het ons en Lieselot dan zeker iets weten.