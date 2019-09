EERSTE SCHOOLDAG: leerlingen lagere school De Boemerang verhuizen tijdelijk naar nieuwe kleuterschool Robby Dierickx

02 september 2019

16u58 0 Kortenberg Voor de leerlingen van gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek was het maandag niet alleen de eerste schooldag, maar ook de eerste kennismaking met een nieuw gebouw. De leerlingen namen immers tijdelijk hun intrek in het toekomstig kleuterblok van de gemeenteschool. Hun eigen klassen, die in het kloostergebouw liggen, worden gerenoveerd. Op 1 september 2020 is de hele school klaar.

Vandaag zitten de kleuters van De Boemerang nog in verouderde klassen langs de Dorpsstraat, terwijl de lagere school in de Alfons Dewitstraat ligt. In de vorige legislatuur werd beslist om naast het huidige kloostergebouw in die laatste straat een nieuwbouw neer te poten. Dat gebouw is inmiddels klaar en telt vijf kleuterklassen, een lerarenlokaal en een refter. Maar maandag verhuisden niet de kleuters, maar wel de kinderen van de lagere school naar het nieuwe pand. “Hun klassen in het oude kloostergebouw worden momenteel namelijk gerenoveerd”, zegt onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). “Daarom hebben we beslist om de leerlingen tijdelijk naar het nieuwe kleuterblok te verhuizen. De kleuters blijven dus nog een schooljaar langer in hun vertrouwde omgeving in de Dorpsstraat.”

De schepen verwacht dat de renovatiewerken aan het klooster in de paasvakantie klaar zullen zijn. “Maar de terugkeer van de lagere school naar dat pand en de verhuis van de kleuters naar de nieuwbouw zal pas voor de zomervakantie zijn. Op die manier hebben we meer tijd om alles geregeld te krijgen”, besluit de schepen.