Eerste Kortenbergse online quiz strikt 146 ploegen: al ruim 1.500 euro ingezameld voor laptops voor kansarme kinderen Robby Dierickx

18 april 2020

11u26 8 Kortenberg Heel wat Kortenbergenaren hebben vrijdagavond deelgenomen aan de eerste Kortenbergse online quiz. In totaal schreven 146 ploegen zich in, waarna ze mekaar via de computer of tablet bekampten. Tegelijkertijd werd geld ingezameld voor de aankoop van computers en laptops voor kansarme kinderen.

Nu we door het coronavirus niet meer massaal in een grote zaal mogen zitten om deel te nemen aan een quiz werd in Kortenberg vrijdagavond een online quiz georganiseerd. Die kwam tot stand dankzij Luc Galoppin, die in deelgemeente Meerbeek woont. Hij kwam in contact met de Mechelse quizzer Marc Van de Casteele. “Mark was heel genereus om zomaar zijn kennis, zijn tijd en zijn volledige quiz ter beschikking te stellen van Kortenberg”, zegt Luc Galoppin. Al snel zette Lionsclub Kortenberg haar schouders onder het project en werd er ook meteen een sociaal doel aan gekoppeld. De deelname aan de quiz was gratis, maar deelnemers werd gevraagd om vrijblijvend een storting te doen om computers en laptops voor kansarme kinderen aan te kopen. “Hiermee willen we Kortenbergse kinderen steunen die het moeilijk hebben om online lessen te volgen en huiswerk te maken”, zegt Benedict Peeters, voorzitter van Lionsclub Kortenberg.

Bekende Kortenbergenaren

Om de quiz onder de aandacht te brengen, riepen enkele bekende Kortenbergenaren de inwoners op om zich massaal in te schrijven. Onder meer professor Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep exit-strategie coronacrisis, weerman Frank Duboccage, journalist Tim Pauwels, burgemeester Alexandra Thienpont en actrice Hilde De Baerdemaeker namen een video op. Met succes, want maar liefst 146 ploegen schreven zich in en namen het vrijdagavond in vijf rondes tegen mekaar op. Net voor de quiz liet Luc Galoppin ook weten dat er al ruim 1.500 euro ingezameld werd.

Stortingen zijn nog steeds welkom op BE86 3300 7227 4350. Na afloop zei de organisator nog dat er mogelijk een vervolg op de eerste editie komt.