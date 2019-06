Eén koffie bestellen, twee betalen: klanten koffiehuis PEP kunnen kopje kopen voor onbekende Mensen die het minder breed hebben, vallen dankzij ‘uitgestelde koffie’ niet meer uit de boot Robby Dierickx

05 juni 2019

17u15 0 Kortenberg Eén kopje koffie bestellen, maar wel voor twee kopjes betalen. Het lijkt wat vreemd, maar in koffiehuis PEP in Kortenberg is dat – voor wie dat wil - sinds maandag wel het geval. Uitbaatster Loes Deraedemaeker geeft haar klanten immers de kans om een ‘uitgestelde koffie’ te bestellen. Daarmee kopen ze een kopje voor onbekenden die het minder breed hebben. Het project heeft meteen succes.

Loes Deraedemaeker (37) opende iets meer dan een jaar geleden koffiehuis PEP langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg opende. Ze koos toen voor een totale switch in haar professionele carrière, want voordien was ze zes jaar lang agent op de luchthaven van Zaventem. Op 22 maart 2016 bood ze hulp na de aanslagen, maar nadien kreeg ze geen psychologische hulp waardoor ze haar uniform inruilde voor haar eigen koffiehuis. Ondertussen draait de zaak op volle toeren en nu lanceert ze een nieuw initiatief: de uitgestelde koffie. “Het idee komt van een vaste klant”, aldus de uitbaatster. “Hij plaatste een tekst over uitgestelde koffie op Facebook en ik was meteen verkocht. Blijkbaar komt het uit het Italiaanse Napels overgewaaid.”

Sinds maandag kunnen klanten ervoor kiezen om één koffie te bestellen en twee te betalen. “Niet om hen te bedotten natuurlijk, maar wel om iemand die het minder breed heeft te helpen”, legt Loes Deraedemaeker het initiatief uit. “Wanneer iemand een uitgestelde koffie bestelt, zet ik een streepje op het grote krijtbord. De bedoeling is dat die koffie nadien naar iemand gaat die het financieel wat minder breed heeft. De koper weet niet voor wie hij de koffie koopt, maar hij weet wel dat hij er iemand een groot plezier mee doet.”

Niet schamen

Vandaag telt het krijtbord al een handvol streepjes. “En dat op amper drie dagen tijd”, gaat Loes Deraedemaeker verder. “Voorlopig is het wel nog wachten op de eerste uitgestelde koffie die ik kan uitdelen. Het project is nog maar net gelanceerd en moet uiteraard nog groeien. De reacties van de klanten zijn wel bijzonder positief. Of er geen kans bestaat dat mensen hier misbruik van zullen maken? Ik besef dat het moeilijk te controleren valt of iemand het effectief minder breed heeft en ik ga hun portemonnee zeker niet controleren. Maar ik geloof in de goedheid van mensen. Zij die financiële problemen hebben, hoeven zich trouwens niet te schamen om naar mijn zaak te komen om een uitgestelde koffie te vragen. Ze zullen zeker niet scheef bekeken worden. Integendeel. We willen iedereen gewoon de kans bieden om te kunnen genieten van een heerlijk kopje koffie.”