Duo dat inbrak bij technische dienst gemeente voor rechter Kim Aerts

20 juli 2020

15u01 0 Kortenberg De twee mannen die op 5 september 2018 inbraken bij de technische dienst van de gemeente Kortenberg zijn voor de rechter verschenen. De rechtbank beval een maatschappelijke enquête naar de twee mannen uit Vorst en Vilvoorde.

De gemeentelijke werkplaats in Erps-Kwerps is sinds een grote diefstal in 2016 uitgerust met een stil alarm. Dat bewees twee jaar geleden zijn nut toen Dardan S. en Esteban L. hun slag wilden slaan. Ze hadden het gemunt op een bestelwagen Volkswagen, twee elektrische fietsen, een bosmaaier en een harnas voor een bosmaaier. Door het alarm kon de politie het duo nog op heterdaad betrappen. Aangezien de rechtbank meer duidelijkheid wil over de levenssituatie van de twee werd een maatschappelijke enquête bevolen. Die moest al lang achter de rug zijn, maar corona strooide roet in het eten. De zaak wordt hervat op 8 januari volgend jaar.