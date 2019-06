Drie weken lang nutswerken op Mechelsesteenweg RDK

24 juni 2019

Op de Mechelsesteenweg in Kortenberg wordt de komende drie weken gewerkt. Maandag startte een aannemer immers met de vernieuwing van de waterleiding en de openbare verlichting. Bovendien wordt de elektriciteitsleiding ondergronds gelegd. Er wordt tussen de rotonde aan de Frans Mombaertsstraat en de Driewilgenstraat gewerkt. Door de werkzaamheden moet het verkeer over versmalde rijstroken en wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Fietsers moeten tijdelijk over één fietspad, dat als tweerichtingsfietspad ingericht werd. Het fietspad aan de andere kant van de straat wordt afgesloten. De bussen van De Lijn zullen weinig hinder ondervinden van de werken. Verwacht wordt dat werkzaamheden op vrijdag 12 juli afgerond zijn.