Drie wandelingen en een fietstocht doen ons in Groene Vallei stilstaan bij klimaatverandering

11 juni 2019

08u58 7 Kortenberg In De Groene Vallei, waartoe onder meer de natuurgebieden Silsombos in Erps-Kwerps, de Rotte Gaten in Meerbeek en het Floordambos in Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde behoren, hebben Natuurpunt en de provincie vier klimaatroutes gelanceerd. Dankzij de drie wandelingen en een fietstocht leren de deelnemers welke impact de klimaatverandering op dieren en planten heeft.

De wandelingen en de fietstocht zijn uitgestippeld in de website Routeyou. “Klimaatverandering is ontzettend actueel”, weet Jorg Lambrechts van Natuurpunt Studie. “Toch weten heel veel mensen niet hoe het hier in Vlaanderen gaat met onze dier- en plantensoorten in relatie tot klimaatverandering en hoe klimaatverandering nu al een impact heeft op onze gezondheid en op onze natuur. Via de klimaatroutes willen we hier verandering in brengen.”

“We streven naar een klimaatneutrale provincie”, pikt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu, in. “Daarom ondersteunen we het verbinden van de waardevolle biotopen in De Groene Vallei en investeerden we zo’n 19.000 euro in het klimaatproject ‘Klimaat in je achtertuin’. In totaal investeerde de provincie voor bijna 200.000 euro in dit prachtige gebied. Met dit project zetten we volop in op klimaatsensibilisering van het publiek, maar dit is dus slechts een fractie van de ruime ondersteuning die we onze natuur in de Groene Vallei bieden.”

Als toemaatje plaatsten de provincie en Natuurpunt nog acht educatieve borden ‘klimaatverandering in het Silsombos’.