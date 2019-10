Drie vrienden, 3 zaken in KOmmerce Koncept Store: barbier, streekproducten en vinylplaten onder één dak Robby Dierickx en Jelle Couder

03 oktober 2019

16u52 0 Kortenberg Je haar laten knippen, ondertussen zelf een plaatje opleggen en nadien ook nog eens een streekproduct kopen op één adres. Het kan sinds kort in de KOmmerce Koncept Store in Kortenberg. Drie vrienden besloten door de hoge huurprijzen om de handen in mekaar te slaan en samen een unieke winkel te openen.

Ze hebben alle drie nog een hoofdberoep, maar Steven Crabbé, Stef Sterkendries en Joop Coppe klussen ondertussen wel al enkele jaren na hun uren bij. Die eerste verkoopt Vlaams-Brabantse streekproducten, terwijl Stef en Joop in bijberoep als barbier aan de slag zijn. “Maar we hadden geen eigen stek en durfden ook niet de stap te zetten om elk apart een winkel of zaak te openen”, zegt Steven Crabbé. “De huurprijzen voor handelspanden swingen namelijk de pan uit. En dus kwamen we tot het idee om samen iets te starten en de kosten te delen.”

Ex-gebedshuis

Ondertussen is hun Kommerce Concept Store al een dikke week open, maar donderdag vond de openingsreceptie in het pand op de Leuvensesteenweg in Kortenberg plaats. De winkel bevindt zich in het gebouw waarin tot voor kort nog de Kerk van Jeruzalem, een gebedshuis waar protestantse missen gehouden werden, onderdak had. “Qua inrichting had iedereen zijn eigen stijl, dus het was wat afwachten of het allemaal wel bij mekaar zou passen”, gaat Steven Crabbé verder. “Maar het is ons wonderwel gelukt om er één mooi geheel van te maken. Iedereen heeft wel zijn eigen hoekje of muur. Klanten kunnen met andere woorden hun haar of baard laten knippen en kunnen nadien één van de vele Vlaams-Brabantse streekproducten kopen. We beschikken over allerlei soorten streekproducten: bieren, wijnen, confituur, koffie, thee, koekjes, noem maar op.”

Nog in de winkel: een hoekje met vinylplaten. “We zijn ons project uiteindelijk niet met drie, maar wel met z’n vieren gestart”, legt Steven Crabbé uit. “Eén van onze kameraden opende namelijk zijn pop-uphoekje met vinylplaten in onze winkel. De kans is echter reëel dat hij hier ook een vaste stek krijgt. Klanten kunnen er niet alleen platen kopen, maar kunnen ook zelf een plaat opleggen wanneer ze moeten wachten om hun haar te laten knippen. Op die manier wordt het wachten wat aangenamer (lacht).”

Uniek concept

Voor de drie – of beter vier – kameraden was het op voorhand wat afwachten of hun unieke concept zou aanslaan, maar na anderhalve week zijn ze al heel tevreden over de opkomst. “De klanten vinden het bijzonder dat ze na een knipbeurt met een plaat of een streekproduct naar huis kunnen. Voorlopig behouden we allemaal nog ons hoofdberoep, maar we zullen zien wat de toekomst brengt”, besluit Crabbé.

De KOmmerce Koncept Store is voorlopig alleen op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 13 uur open. Op andere dagen werken de barbieren op afspraak.