Drie verdachten geklist nadat ze fiets proberen stelen Kim Aerts

26 mei 2020

15u23 0 Kortenberg Een vrouw heeft maandagavond rond 19.15 uur drie mannen betrapt die in de fietsenstalling van het station van Kortenberg aan het prutsen waren aan fietsen. De politie kwam massaal ter plaatse en kon na een klopjacht drie man inrekenen.

Twee interventieploegen van de politiezone HerKo begaven zich onmiddellijk ter plaatse. Ze kregen daarbij bijstand van naburige politiezones Kastze, Wokra , Zaventem en Vodi. Drie personen liepen op dat moment weg in de tunnel onder de sporen. De agenten achtervolgden te voet terwijl een tweede ploeg zich opstelde aan het Hof van Parcé, waar twee verdachten konden gevat worden. De derde verdachte kon ontkomen en vluchtte nog de velden in over de spoorweg.

BIN succesvol

Er werd een BIN-sms gestuurd naar de leden van het buurtinformatienetwerk Erps. Rond 19.45 uur zag een BIN-lid de derde verdachte aan de Kwerpsebaan en ze verwittigde meteen de politie. De politieploegen begaven zich met spoed naar de Kwerpsebaan. Enkele burgers stonden al op straat en wezen waar de verdachte zich ophield, waarop de man opnieuw de sporen overstak. Ter hoogte van de Noodbosweg kon de verdachte gevat worden. Hij gedroeg zich erg weerspannig waardoor twee inspecteurs gewond raakten. De drie verdachten werden ter beschikking gesteld van het Leuvense parket.