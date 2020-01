Dorpsstraat woensdag opgebroken om oorzaak grondverzakking te achterhalen Robby Dierickx

28 januari 2020

16u50 0 Kortenberg De Dorpsstraat in Meerbeek wordt woensdag volledig afgesloten voor het verkeer omdat het wegdek er zal opgebroken worden om de oorzaak van de grondverzakking te achterhalen. Er zal geen verkeer door de straat kunnen rijden. Nadien wordt het wegdek voorlopig opgevuld met mager beton in afwachting van de definitieve heraanleg van de straat.

Zaterdag werd de grondverzakking in de Dorpsstraat ter hoogte van het kruispunt van de Hulstbergstraat ontdekt. Om te voorkomen dat er een zinkgat zou ontstaan, werd beslist om de straat af te sluiten tussen huisnummer 196 en de kruising met de Hulstbergstraat. Er werd een omleiding ingelast, maar die zorgde maandag voor een pak extra verkeer voor de schoolpoort van gemeenteschool De Boemerang in de Alfons Dewitstraat. De gemeente nam meteen de nodige maatregelen en wijzigde het signalisatieplan. Dinsdagochtend vonden enkele onverlaten het echter nodig om een deel van de signalisatieborden opzij te schuiven.

Mager beton

Woensdag wordt de Dorpsstraat volledig afgesloten tussen huisnummer 196 en de Hulstbergstraat omdat het wegdek er opgebroken wordt in de hoop de oorzaak van de grondverzakking te kunnen achterhalen. Na het onderzoek zal het wegdek voorlopig worden opgevuld met ‘mager’ beton, dit tot aan de definitieve asfalteringswerken. Deze werken waren reeds voorzien voor het voorjaar. De gemeente zal later in detail over die werken communiceren. Ondertussen moet het verkeer – inclusief de bussen van De Lijn - de omleidingen blijven volgen.