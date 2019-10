Dikke maand lang werken in zes straten in wijk Zonnewoud RDK

14 oktober 2019

14u48 2

Op woensdag 16 oktober starten kabel- en sleufwerken van Fluvius in zes straten in de wijk Zonnewoud in Erps-Kwerps. Concreet wordt er tot dinsdag 22 november gewerkt in de Waterstraat, de Donkerstraat, de Elzenstraat, de Berkenstraat, de Iepenstraat en de Eikenstraat. Ter hoogte van de sleufwerken zal er een versmalling van de rijbaan zijn met een voorrangsregeling. De gemeente benadrukt dat de data onder voorbehoud zijn van slechte weersomstandigheden en/of technische problemen.